俳優の藤原紀香（54）が投稿した、衝撃的なミニ丈美脚ショットに多くの反響が寄せられている。【映像】藤原紀香の超ミニ丈美脚ショット（複数カット）これまでにも、小学生時代からの趣味だというバッティングセンターを楽しむ豪快なスイングや、出演した映画のオフショットなどをInstagramに投稿してきた藤原。超ミニ丈からのぞく衝撃的美脚ショットに反響5月18日には、「本日公開されましたJA全農さんのYouTubeチャンネル