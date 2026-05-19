元NHKのフリーアナウンサー武内陶子（61）が19日、インスタグラムを更新。自身と同じ愛媛県出身の草〓剛（51）と約22年ぶりの再会を果たした様子をつづった。武内は、17日に愛媛県総合運動公園で開催された「第76回全国植樹祭えひめ2026」で総合司会を担当。式典のストーリーテラーとして出演した草〓、君が代独唱を行った俳優で歌手の石丸幹二とのスリーショットをアップし、「今治生まれの草〓さんとは、なんと2003年暮れの紅白