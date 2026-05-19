20日は広い範囲で雨が降りそうです。関東も夜は傘の出番となるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■20日は西からまとまった雨に20日(水)は梅雨前線が西日本〜東日本の南にのびる予想です。このため、西日本や東海、北陸を中心に、まとまった雨となるでしょう。西日本、東日本の太平洋側を中心に、雨脚が強まりそうです。高知では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所があるでしょう。夜には関東や東北南