例えば、「20歳から30歳まで毎月5万円積み立てて、その後は追加投資をしない人」と、「35歳から65歳まで毎月5万円積み立て続ける人」を比べると、後者のほうが長く積み立て、元本も多いにもかかわらず、最終的な資産額は前者のほうが多くなるケースがあります。 本記事では、同じ利回りで運用した場合にどれくらい差が出るのかを具体的な数字で確認しながら、その理由について解説します。 20歳～30歳