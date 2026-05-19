体調を崩して病院受診予約をしても「勤務時間と調整できなくて面倒」「やっぱり行きたくない」などの理由で当日キャンセルをした経験はありませんか？ 2026年6月から、病院への受診予約を患者都合で直前に取り止めた場合、一定の条件のもとでキャンセル料を請求できるようになります。本記事ではキャンセル料制度の概要や、注意すべきポイントなどを解説します。 病院受診で最も不満に感じることは「診察までの待ち