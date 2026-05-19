佐賀県と人気漫画「キングダム」がコラボした「キングダム読破堤（どくはてい）」が19日、ギネス世界記録に認定されました。防波堤を舞台にした前代未聞の企画は、予想を上回る人気となっています。 ■中村安里記者「見渡す限り、キングダムの単行本がずらっと並んでいます。圧巻の迫力です。」県の魅力発信事業の一環で、ことし1月、佐賀市に登場した「キングダム読破堤」。佐賀県出身の漫画家、原泰久さんの人気作品「キン