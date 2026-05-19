福岡県久留米市の山林で起きた火事は、鎮圧の見通しがたっておらず、県は19日夕方、対策本部を設置し、自衛隊に災害派遣を要請しました。 ■太田陽アナウンサー「消防隊員がホースを使って消火活動を行っています。」19日午前、久留米市山本町耳納の山林で発生した火事は、ヘリコプターや地上の消防車による消火活動が続けられています。消防によりますと、火の勢いは収まりつつあるということですが、鎮圧