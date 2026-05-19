下草火災の現場高松市国分寺町新名5月18日 5月18日午後、高松市国分寺町の休耕田で起きた下草火災で、焼け跡から見つかった遺体の身元が近くに住む無職の男性(87)と判明しました。 警察などが遺体の歯形などから身元を特定しました。また、司法解剖の結果、死因は火傷死と判明しました。 警察は、野焼き中の事故の可能性が高いとみて火災原因を調べています。