資料サワラ 岡山県民に広く愛されている「サワラ」。今シーズン、その漁獲量が岡山県で減少しています。 寿司に、たたき。癖がないものの脂乗りがよく、特に岡山県民には親しみのある「サワラ」。瀬戸内市のすし店、「すし処 司」では、普段から県内外で獲れたサワラを提供していますが、現在、岡山県産のものは少ないそうです。 （「すし処 司」店主／岡本啓司さん）「岡山県産のサワラが少ない。営業自体