空港津山道路整備促進協議会岡山県津山市山下 岡山空港と津山市を結ぶ高規格道路について、自治体などでつくる協議会は、19日、早期の整備を国に求めることを申し合わせました。 （空港津山道路整備促進協議会／光井 聡 会長［津山市長］）「空港津山道路は、極めて重要な高規格道路であり、その整備は圏域住民にとって長年の悲願であります」 津山市や岡山市など2市5町と経済団体でつくる空港津山道路整備促進協