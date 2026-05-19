ことし2月の衆議院議員選挙の「1票の格差」をめぐり、憲法違反だとして有権者が選挙の無効を求めた裁判で、福岡高等裁判所は5月19日、原告の請求を棄却し「合憲」と判断しました。 ことし2月の衆議院議員選挙では、いわゆる「1票の格差」が最大およそ2.10倍でした。このため、福岡県などの有権者らが憲法違反だとして選挙の無効を求めています。福岡高等裁判所の高瀬順久裁判長は「格差は自然な人口異動によって拡大していて