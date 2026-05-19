東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。19日も季節外れの暑さが続き、真夏日が続出しました。晴れて暑いのは19日までで、20日以降は曇りや雨の日が増えそうです。【20日の天気図】20日は九州に前線がかかり、雲が広がる見込みです。午後になると雨が降り、雨脚が強まる時間もありそうです。【20日の天気】各地とも、曇りのち雨のマークとなっています。午後からは傘の出