【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01】 予約開始：5月20日13時 9月 発売予定 価格：1個1,650円 【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01 デフォルトカラーセット】 予約開始：5月20日13時 9月 発送予定 価格：6,600円 プレミアムバンダイ限定商