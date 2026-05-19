千曲市ではクマの目撃が相次ぎました。19日午後1時ごろ、千曲市屋代の須須岐水神社の南で、その30分後には、千曲市粟佐の西友粟佐店の付近で、クマ1頭が目撃されました。いずれも、店や住宅などが密集する場所で、近くには小学校があります。人的被害は確認されていません。警察や市が警戒にあたり、屋代小学校では下校の際、保護者が迎えに来るよう呼び掛けました。