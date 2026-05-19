瀬戸内ドリームカーフェスタ過去開催の様子提供：国営讃岐まんのう公園 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園で、世界のスーパーカーやバイクが集結するイベント「瀬戸内ドリームカーフェスタ2026」が5月24日に開かれます。 このイベントはスーパーカーの魅力を通じて子どもたちに夢や憧れを持ってもらおうと毎年開かれています。 今年は車のデ