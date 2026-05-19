この先は天気がぐずつき梅雨のようになる見込みですが、19日に最新の3か月予報が発表されました。6月、7月、8月の予想、この先の梅雨、夏の見通しです。まずは気温から、この先の気温は6月、7月、8月の全てで平年よりも高くなる予想です。もうすでに5月としては異例の暑さとなっていますが、ことしの夏も猛暑となりそうです。5月で35℃を超える所がありますので、夏は40℃も当たり前となりそうです。降水量は3か月とも平年並みとな