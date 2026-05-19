週末から気温がぐっと上がっている静岡県内。19日も日差しが強く、6月下旬から7月中旬並みの暑さになったところも。静岡市では…。（高山 基彦 アナウンサー）「午後一時半前の静岡市葵区です。市役所の温度計を見ると27度と表示されています。日差しが強く、じっとしていると汗ばむくらいの暑さです」浜松市天竜区佐久間で最高気温29.9℃を記録したほか、静岡・浜松・三島など16の観測地点で25度を超える夏日となりました。