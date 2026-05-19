「藤井貴彦の静岡目線」のコーナーです。皆さんもびっくりしたと思いますけれども…。16歳の高校生4人が強盗殺人を行いまして、69歳の女性が殺害されるという残忍な犯行が起きました。今回の「静岡目線」では、自分の息子、娘、そしてもしかしたら孫さんを被害者にも、加害者にもしないためにどうしたらいいかということを考えて行こうということなんです。16歳の少年の1人が、「後悔している」というふうに供述をして