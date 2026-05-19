19日、高市首相は韓国を訪れ、日韓首脳会談が行われました。そして、午後、共同会見、…などということです。19日午前、韓国へ出発の前に取材に応じた高市首相。（高市首相）「ことし1月には李在明大統領が『高市首相の故郷である奈良を訪ねたい』と言ってくださって来日いただきました。今回は、私が李在明大統領の故郷であります安東にお招きをいただきました。現下の戦略環境のもと、日韓関係、それから日韓米での連携の重要性