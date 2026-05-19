6年前、飯山市のサービス付き高齢者住宅に入居していた男性が、現金をだまし取られた事件で、電子計算機使用詐欺の罪に問われている男の初公判が19日に開かれ、「間違いありません」と起訴内容を認めました。「電子計算機使用詐欺」の罪に問われているのは、高齢者住宅「いいやまの郷」の清掃業を委託されていた千野一歳被告(54)です。起訴状などによりますと、2020年2月、飯山市のサービス付き高齢者住宅「いいやまの