大相撲、木曽郡上松町出身の御嶽海の19日の結果です。5月場所10日目。御嶽海は、西の前頭十一枚目金峰山に押し出しで勝利。星を五分に戻して、5勝5敗としました。20日は、西の十両三枚目羽出山との一番です。