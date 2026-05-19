19日も季節先取りの暑さとなりました。県内では、12地点で最高気温30度以上の真夏日を観測しました。この暑さに、信州を訪れた外国人観光客も驚きです。「ベリーホット」最高気温30.6度の松本。松本城には、大勢の外国人が訪れ、半そで姿でアイスを食べたり、日陰で休憩したりしていました。オランダから「ちょっと暑いです。25度ぐらいが最高だけど、雨も降ってなくて町を巡るには、すごくいいです。晴れてて、最高です」中