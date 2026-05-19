5月19日午後、高知市で山林火災がありましたが、けが人はいませんでした。警察などによりますと、19日午後1時ごろ、複数の通行人から「普段煙のない場所から煙が上がっている」などと消防に通報がありました。現場は高知市五台山の山中で当初、白い煙が高く上がっていましたが徐々に収まり約4時間後の午後5時6分、消防が鎮火を発表しました。この火事によるけが人はおらず、警察では出火原因などを調べています。