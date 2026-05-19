静岡県警は5月11日～5月17日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。PayPayアプリで｢未払い金｣を送らせようとする手口が増えています。静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。2026年5月11日～5月17日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。1. PayPay 2.Apple 3.Amazon 4.第一生命 5.