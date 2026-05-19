PAUL & JOE BEAUTEから、髪だけでなく頭皮ケアまで叶える新しいヘアケアコレクションが2026年6月1日（月）に登場します。毎日のバスタイムが楽しみになるような、おしゃれなパッケージと爽やかな香りにも注目♡ スカルプケアからヘアオイルまで幅広いラインアップで、うるおいに満ちたふんわりツヤ髪へ導いてくれるアイテムが勢ぞろい。自分へのご褒美にもぴったりな新作をチェックしてみてください。 頭皮から整