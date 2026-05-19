これからの季節、さらに暑さが増していく中、日々の暮らしに欠かせないのがエアコンです。しかし中東情勢の緊迫が、エアコンの取り付け工事にも影響を及ぼすことが懸念されています。森本千瑛記者「これから暑くなってくる時期に欠かせないエアコン。それを設置するために必要な、あらゆる部品が中東情勢の影響を受け、品薄や値上げとなっています」県内はきょうも、最高気温が30度以上の真夏日となったところがありました。この夏