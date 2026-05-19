◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手が18日、今季8度目の登板で7回1失点の好投を披露。ドジャースのブランドン・ゴームスGMが佐々木投手を称賛しました。ここまで7戦1勝となかなか勝利を上げられなかった佐々木投手。それでも18日のエンゼルス戦では、7回91球、4安打、8奪三振、1失点の圧巻の投球を披露しました。ドジャースでは先発ローテを担う2人の投手が故障者リ