１９日午後１時頃、東京都奥多摩町日原の仙元峠近くで、警視庁青梅署員が上半身のない遺体を見つけた。性別や年齢は不明。周囲には大型動物のフンや足跡があり、同署は山岳事故のほか、クマに襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めている。発表によると、今月１４日に休日中の警察官が現場付近で登山をした際、遺体の腐敗臭に気づいたという。１９日朝から、同署員や地元の猟友会メンバーらが約３０人態勢で捜索したとこ