ニトリは、充電式の『ミニ高速ファン（MN07NR）』を5月上旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットで販売開始したことを発表した。 【画像あり】コンパクトサイズが確認できる外観 本製品は、携帯性と風の強さを両立した暑さ対策アイテムとして開発されたハンディファン。ニトリ最小のコンパクトサイズながら強い風を実現しており、清涼感のあるクリアボディの外観に仕上げられている。本体の外形寸法は幅約3.3×奥行約3.7