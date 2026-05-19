エレコムは、充電式4ボタンワイヤレスマウス『Slint（スリント）』を5月下旬より発売する。 【画像あり】薄型で出先にも使いやすい本体デザイン 『Slint』は、厚さ約26mm、重さ約64gの薄型・軽量設計を採用した充電式モバイルマウスだ。カバンやポケットに収まりやすく、移動の多いビジネスパーソンやテレワーク用途を想定している。左右対称のシンメトリーデザインにより、右利き・左利きのどちらでも使