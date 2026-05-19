Toshlが、新曲「ブチかませ」を5月20日に配信リリースする。 （関連：吉田美和、Toshl、奥田民生、吉川晃司、岡村靖幸、前田亘輝……第一線で活躍する“還暦アーティスト”のいま） 同楽曲は、ボカロP さたぱんPの作詞、作曲によるもので、Toshlにとって初めてのボカロPとのコラボレーションとなる。 さらに、配信当日に同楽曲のMVも公開される予定。アニメーションで描かれる同MVは、さたぱんP