これからの梅雨の時期に備えます。岡山国道事務所の職員らが、ドローンなどを使って、道路ののり面の点検を行いました。 【写真を見る】ドローンで危険の有無を点検国道事務所が梅雨を前にのり面を調査【岡山】 国道30号沿いを点検 岡山国道事務所の職員ら約20人が、国道30号沿いののり面に異常がないかを見て回ります。毎年、梅雨などで降水量が増加する時期に備え、4月中旬から実施しているものです。 5月末ま