商用バンなのに「GTI風」仕様フォルクスワーゲン英国法人は2026年4月1日、商用バン「トランスポーター」の最上級グレードとなる「スポーツライン」の注文受付を開始しました。商用バンでありながらスポーティな仕上がりを追求したこのモデルについて、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。トランスポーターは1950年に初代モデル「T1」が誕生して以来、75年以上にわたって多くのユーザーに支持されてきた商用