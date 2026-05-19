茶摘みのシーズンです。岡山県新見市の農園でも、おととい（17日）から「紅茶用の茶葉の摘み取り」が行われています。今年の出来具合はどうなのでしょうか？ 【写真を見る】紅茶農園で「茶摘み」始まる葉を一つずつ見極めながら丁寧に手作業で収穫【岡山・新見市】 葉を一つずつ見極めながら収穫 太陽に向かってぐんぐんと伸びる新芽。春摘みの紅茶の収穫が最盛期を迎えている、新見市大佐小阪部の紅茶農園「アー