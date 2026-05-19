実現に向けて誘致活動が続く四国の新幹線計画についてです。四国など半世紀以上も動かない新幹線の路線を巡って地域による働きかけが過熱し国の反応も徐々に変わり始めています。 【写真を見る】【四国新幹線】計画実現に向け一歩踏み出す...今後のポイントは国の「財源確保」と「整備計画への格上げ」片山財務大臣「私どもができる範囲で一生懸命やる」 新幹線の計画を巡って、どのような動きが起きているのか。先週、東京で