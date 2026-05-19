格闘ゲーム界のレジェンド、“ウメハラ”こと梅原大吾選手が、海外の強豪として知られるMenaRD選手（ドミニカ共和国）と4月29日に『ストリートファイター6』（以下『スト6』）で対決。YouTubeで実施された公式日本語放送は、最高同時視聴者数が約17万人に達するほどの盛り上がりを見せた。 （関連：【動画あり】約17万人が同時視聴したウメハラと海外強豪選手『スト6』の一戦） 格闘ゲームは1対1で