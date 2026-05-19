細い月が金星と木星に近づく 5月の日の入り後、西の空の高い位置には木星が、低い位置には宵の明星とも呼ばれる金星が見えます。 【天気予報はこちら】19日20日の夜空は？2023年には金星と月が接近 国立天文台によりますと、19日には、三日月が金星に接近します。三日月は繊細な形のため、月よりも先にマイナス3.9等で輝く金星の方が目に留まるでしょう。 20日は夜空にスマイル☺ 20日には、前日の三日月よりも少しだけ