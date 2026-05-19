LET ME KNOWが、6月3日にリリースする1stフルアルバム『Still Romance』の収録曲「第六感より」のMVを5月20日20時にプレミア公開する。 （関連：LET ME KNOW「本気で音楽やってる」ーーアーティストとしてのプライドを滲ませたステージ挫折を経た3人が示す“道標”） 本楽曲は、ポストパンクを彷彿とさせるタイトなビート、アナログコーラスを纏ったベースループ、