3200万円超え！ 三菱ふそう新「エアロスター」発表！通勤や通学、お出かけなど、私たちの日常の足として欠かせない公共交通機関のひとつである「路線バス」。街中で当たり前のように見かける大きなバスですが、実はその中身は時代とともに凄まじいスピードで進化を続けています。【画像】これが新型「エアロスター」です（13枚）2026年5月19日、三菱ふそうは、全国で活躍する大型路線バスの定番モデル「エアロスター」に最新