43人が犠牲となった雲仙・普賢岳の大火砕流から来月、35年を迎えます。 溶岩ドームの状態を、専門家らが確認する防災登山が行われました。 マグマ噴火の兆候は見られず、溶岩ドームの形状にも大きな変化は確認されませんでした。 噴火の爪痕を残す山肌がくっきりと姿を現した、18日の「雲仙・普賢岳」。 1990年11月、198年ぶりに噴火活動を始めて翌年に出現した溶岩ドームは「平成新山」と名