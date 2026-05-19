山形県内でもクマの目撃が相次ぐ中、政府がきょうクマ対策について関係閣僚会議を開き、木原官房長官が今後、全国統一でのクマの個体数の調査を実施し、クマの捕獲頭数の見直しを行う考えなどが示されました。 【写真を見る】【動画】木原官房長官「一段ギアを上げて」クマ対策速やかに整備政府の関係閣僚会議で示された方針は？ 全国でクマの出没や人への被害相次ぐ（山形） 山形県内では先月末時点でクマの目撃件数が１１