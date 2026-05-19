１９日も県内は季節外れの暑さとなり３日連続で真夏日を観測しました。北部のみなかみは、３１．９度で５月の観測史上最も高い気温となりました。 １９日も県内は高気圧に覆われ朝からぐんぐんと気温が上がりました。 県内の最高気温は桐生で３４．３度、前橋で３３．４度、館林と伊勢崎で３３度など、１１の観測地点で３０度を超える真夏日となりました。北部のみなかみは、３１．９度で５月の観測史上最も高い気温を観測しま