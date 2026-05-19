きょうの山形県内は高気圧に覆われて各地で気温が上がりました。 【写真を見る】普段にぎわう公園が閑散と…県内各地で今年最高気温を更新まさに布を突き破るような暑さ…熱中症の疑いで搬送された児童も（山形） 山形で３３．１度、米沢で３２．７度など県内１０地点で今年の最高気温を更新しました。 西村雛妃アナウンサー「こちらは午後２時半を過ぎた、嶋遺跡公園内です。手元の温度計を見てみると、３１．３度とな