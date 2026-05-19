県内の施設のトイレに小型のカメラを設置し、少女(10代)を盗撮した疑いで鹿児島市の塾経営の男が再逮捕されました。性的姿態等撮影などの疑いで再逮捕されたのは鹿児島市の塾経営吉岡敦之容疑者(34)です。警察によりますと、吉岡容疑者は4月上旬、県内の施設のトイレに小型のカメラを設置して面識のある少女(10代)を盗撮し、児童ポルノを製造した疑いがもたれています。吉岡容疑者は4月、面識のある女性(20代)を少女と同じ