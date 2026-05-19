さくらんぼの本格的な収穫期を前に、きょう山形県東根市で生産者などが決起大会を開き作業の安全を願うとともに士気を高めました。 【写真を見る】【さくらんぼ】収穫予想は平年より「やや少ない」去年、おととしを大きく上回る見込み収穫シーズンを前に生産者などが決起大会（山形・東根市） 東根市の「佐藤錦原木記念碑」の前で行われた決起大会には、生産者やＪＡの関係者などおよそ１００人が出席しました。 祈願