山形県を代表するくだもの「さくらんぼ」の特集です。 【写真を見る】【特集】“今”の対策と“将来”への展望山形を代表する「さくらんぼ」収穫量の減少に立ち向かうための多くの手段生産者や技術者の努力に迫る！ 県のさくらんぼの収量は去年・おととしと２年連続の不作が続いています。 そんな中、収量を上げるために試行錯誤する生産者やより優れたさくらんぼを作るために奮闘する研究員などに取材をしてきました。