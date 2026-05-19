18日午前、長島町の獅子島にある港で男性（80代）の遺体が見つかりました。男性は貝をとっていたとみられています。遺体で見つかったのは長島町獅子島に住む農業の男性（80代）です。天草海上保安署によりますと18日午前8時半ごろ、長島町獅子島の片側港で「漂流遺体らしきものがある」と通報がありました。その後、駆け付けた消防などが、地元の小型船で引き揚げましたが、死亡が確認されました。天草海上保安署によりま