19日は県内3つの地点で、最高気温が30℃以上の「真夏日」となりました。 長崎市でも「28.9℃」と、7月上旬並みの暑さとなりました。 20日は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、雨や雷雨となるところがありそうです。 ▼19日(火)21時～ 3時間ごとの天気 ▼20日(水)の天気 ▼20日(水)の気温 ▼20日(水)の洗濯情報 ▼20日(水)の紫外線情報 ▼20日(水