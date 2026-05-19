山形県置賜地域の工芸品の魅力を伝えようと、きょうから米沢市で展示会が開かれています。 【画像】個性あふれる作品の数々！ よねざわ市民ギャラリーでは、きょうから「総合工芸展」が始まりました。クロスステッチや、紙人形など置賜地域の作家およそ５０人による作品がおよそ１５０点展示されています。 会場では作家による制作の実演なども行われていて、週末には来場者も実際にハンカチづくりなどの体験もできます。