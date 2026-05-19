風と一体になって大空をゆったりと飛ぶ熱気球。インストラクターの指導を受けながら操縦しているのは、鹿屋市の高校３年生・矢野浩輝さんです。夢は、世界の空を飛ぶこと。受験勉強に励みながら、熱気球のパイロットを目指す１８歳の挑戦を追いました。（詳しくは動画をご覧ください）